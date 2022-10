Al via da lunedì 17 ottobre le iscrizioni per prendere parte a “Pomeriggi in quartiere 7×7”, la nuova iniziativa dedicata ai bambini, alle bambine, alle ragazze e ai ragazzi dai 6 ai 14 anni organizzata dall’assessorato ai Servizi sociali del Comune di Macerata, in collaborazione con l’Ambito territoriale sociale 15 e l’associazione Glatad onlus.

Il progetto, nato per sostenere le famiglie sia da un punto di vista economico che educativo, offre attività ludico aggregative e di aiuto ai compiti in tre sedi dislocate in zone differenti della città: Il Sestante in vicolo Sferisterio, 26, il Centro per Famiglie (viale Indipendenza, 16) e il Salone del condominio solidale (via Pavese, 43).

«Sulla scia del successo riscosso dalle due edizioni di ‘Estate in quartiere 7×7’, gli spazi ludici e aggregativi per bambini e ragazzi all’aria aperta – interviene il vice sindaco e assessore ai Servizi sociali Francesca D’Alessandro – abbiamo pensato di replicare l’esperienza pensando principalmente a sostenere le famiglie in questo periodo particolarmente difficile ed essere per loro un punto di riferimento e di supporto. Abbiamo così organizzato spazi educativi e aggregativi, diffusi, in grado di offrire ai giovani un’opportunità di socializzazione che consente di studiare e di avere quindi un aiuto gratuito per lo svolgimento dei compiti ma anche di vivere un tempo dedicato al gioco».

Per le iscrizioni è necessario scaricare l’apposito modulo dal sito del Comune e consegnarlo all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Macerata, in viale Trieste 24, dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 13 e nelle giornate del 18 e 20 ottobre anche dalle 15 alle 18. Per informazioni gli interessati possono telefonare al 320 953 1025.