Inizio dei campionati dalle sorti alterne per le squadre dell’Academy Volley Lube. Doccia fredda all’esordio nel Girone E di Serie B per la formazione neopromossa di Gianni Rosichini, che pur tenendo testa per buona parte dell’incontro ai rivali dell’Indeco Molfetta si è inchinata con il massimo scarto tra le mura amiche dell’Eurosuole Forum. I biancorossi hanno sempre inseguito i rivali pugliesi cedendo per pochi palloni nel primo (22-25) e nel terzo (23-25) parziale. Solo nel secondo set (16-25) la formazione ospite è riuscita ad aumentare la forbice, trascinata da Del Vecchio e Fiorillo (32 punti in due nel match equamente distribuiti). Sul fronte marchigiano si sono distinti Gaetano Penna, top scorer con 17 sigilli, e Gianluca Cremoni, che ha messo a referto 14 punti. I lubini, al debutto nella categoria, hanno il tempo e le potenzialità di crescere e alzare il livello. La gara del secondo turno è in programma sabato 15 ottobre (19.30) con il Volley Potentino al PalaPrincipi di Porto Potenza. Anche i biancazzurri sono a secco dopo la sconfitta esterna per 3-1 con la Pallavolo Sabini.

Esordio con sconfitta anche nel Girone B di Serie C per la Coal – Cucine Lube Civitanova. I biancorossi si sono trovati la strada sbarrata nel quartier generale della Banca Macerata, vittoriosa per 3-1 (25-21, 21-25, 25-13, 25-18). Sabato 15 ottobre, alle 21, debutto in casa contro Microtel Il Ponte.

Il primo sorriso è arrivato grazie al match della Cucine Lube Civitanova nel Girone C di Serie D. Sabato scorso i biancorossi hanno violato in quattro set la palestra della Scuola Media Curzi a San Benedetto del Tronto superando in rimonta il sestetto di Baldini Trasporti Rsv (25-17, 24-26, 21-25, 24-26). Il vernissage casalingo è in calendario sabato 15 ottobre (17.30) nella palestra Da Vinci di Civitanova contro Volley Macerata per la seconda giornata di andata.