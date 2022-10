Dopo il successo dell’anno scorso, domenica 9 ottobre dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18 nella sede della Croce Verde di Macerata in via indipendenza 12 ritorna “Croceverdiadi”, il mondo del soccorso spiegato ai bambini attraverso i loro giochi, ovvero una giornata di festa per le famiglie e i loro piccoli. Una giornata in cui i bambini e le bambine potranno effettuare il “circuito del soccorso” giocando con macchinette-mini-ambulanze elettriche apprendendo al tempo stesso dai volontari e dalle volontarie della Croce Verde le nozioni minime del soccorso, e guardare le strumentazioni di cui sono dotate le ambulanze vere. Ad ognuno di loro verrà consegnata la “patente del piccolo soccorritore” e un simpatico omaggio.

Per i genitori invece verranno effettuate prove base di disostruzione pediatrica, ovvero verranno insegnate le manovre principali atte alla liberazione delle vie respiratorie di un bambino e di una bambina. Quest’anno verranno effettuati premi in denaro per l’acquisto di materiale didattico di 400 euro al plesso scolastico che invierà più bambini e bambine, 200 euro al secondo plesso classficato e 100 euro al terzo.

Sarà in funzione anche la banca del giocattolo per l’acquisto ad offerta dei giocattoli donati dai bambini maceratesi il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.