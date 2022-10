La scuola dell’infanzia San Vito di Recanati festeggia i nonni e le nonne. In corteo le bambine e i bambini della Scuola dell’infanzia San Vito dell’I.C. Badaloni di Recanati hanno celebrato venerdì con qualche giorno di anticipo la Festa dei Nonni.

È stata una giornata speciale e significativa per i piccoli alunni e alunne, un’occasione per ringraziare tutti i nonni e le nonne per il loro amore, la loro saggezza, la loro presenza e disponibilità verso i propri nipoti.

L’ombrello arcobaleno, con una pioggia di cuori, apre il corteo che parte dalla scuola e arriva a salutare dapprima le nonne e i nonni ospiti della residenza Ircer di Recanati, che con curiosità e gioia accolgono i bimbi e le bimbe e con gratitudine li salutano commossi e riconoscenti per l’omaggio floreale donato, frutto delle loro manine laboriose.

Successivamente il corteo si esibisce in Piazza Giacomo Leopardi in un girotondo multicolor, con musiche folkloristiche e la partecipazione dei nonni e delle nonne ai quali vengono consegnati alcuni strumenti per un coinvolgimento musicale divertente e condiviso.

La Scuola dell’Infanzia San Vito ha anche consegnato agli esercizi commerciali del centro di Recanati un piccolo ricordo di questa splendida ricorrenza.