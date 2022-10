Nella giornata dedicata all’attenzione ambientale, sei classi tra scuola primaria e secondaria di Montefano, accompagnate dalle rispettive docenti, sono state impegnate per mettere a dimora lecci, allori, prugnoli, agrifogli e magnolie. È stata la volta del verde pubblico di via Beato Amico interessato da una nuova piantumazione di essenze arboree. Entusiasti fin dal primo mattino, i ragazzi e le ragazze hanno mostrato buona volontà e grande interesse per l’iniziativa. Presenti alla piantumazione il sindaco Angela Barbieri, il vice sindaco Claudio Pianesi e l’assessore Massimo Sparapani insieme all’associazione ambientale Tamo che supporta l’iniziativa per il secondo anno consecutivo. «L’amministrazione comunale – conclude la nota – ritiene fondamentale coinvolgere i giovani, futuri custodi del nostro territorio. Preservare per valorizzare insieme».