Il nuovo anno scolastico, per il plesso della scuola primaria San Vito a Recanati, inizia a vele spiegate.

I bambini e le bambine hanno avuto la felice sorpresa di trovare sul belvedere, una barca a vela. L’O’Pen Skiff e lo sfondo naturale del Conero, hanno regalato uno scenario suggestivo, questo è stato possibile grazie alla collaborazione che si è venuta a creare tra la scuola, la Lega Navale e il Circolo della Vela Jorini di Porto Recanati affiliata alla Fiv, che accompagneranno i bambini e le bambine ad una conoscenza più consapevole del mare e di una maggiore coscienza ambientale.



Gli allievi e le allieve del plesso San Vito hanno potuto fare esperienza delle diverse parti della barca a vela, di come si arma, sono saliti mettendosi nella posizione per veleggiare.

Il progetto prevede un percorso interdisciplinare, tra scienze, arte, storia, letteratura, la sicurezza in mare e cultura marinara, verrà allietato per la classe V di un corso di vela con l’uscita in mare.

Non è mancato il saluto del sindaco Antonio Bravi, dell’assessora Rita Soccio e della dirigente De Siena. Le insegnanti ringraziano per la disponibilità e passione per la cultura marinaresca i signori Rossano Mandolini della Lega Navale, Giovanni Pierini presidente del circolo velico Jorini, l’istruttore Federico Veneranda e Giuseppina Cicconi direttore sportivo.