Il Comune di Castelraimondo anche per quest’anno ripropone centri di aggregazione aperti a bambini, bambine e adolescenti per fornire alla comunità degli ambienti extra scolastici per i giovani. Un’attenzione particolare dell’amministrazione comunale nei confronti delle famiglie e dei ragazzi e delle ragazze grazie al centro di aggregazione “Primavera”, gestito dalla cooperativa Il Faro e al centro “Il municipio”, gestito in forma associata con l’Unione Montana Potenza Esino Musone.

Il centro Primavera risponde alle esigenze dei bambini di crescita, aggregazione e socialità grazie a proposte ludico-ricreative ed educative-didattiche, con le attività che si collocano in continuità con gli altri servizi educativi comunali e con la scuola. Il centro è aperto a partire dal 19 settembre dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 presso le aule messe a disposizione dall’Istituto Comprensivo Strampelli in viale Europa (info tel. 0737641723).

Il centro “Il municipio”, presso la sede del centro “La casetta” in piazzale Santa Rita, è rivolto a bambine, bambini e adolescenti delle scuole primaria e secondaria di primo grado ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 18:00. Il centro svolge attività extra-scolastiche, con finalità sociali educative e formative sempre in continuità e coerenza con l’azione della scuola e della famiglia. Laboratori, giochi, attività all’esterno, uso del computer e aiuto compiti con educatori preparati: il tutto con la possibilità di trasporto sia all’andata che al ritorno in caso di necessità (info tel. 073785338). «I due centri oltre alle funzioni educative e aggregative sono un importante servizio di supporto e sostegno alla famiglia – spiega l’assessore ai Servizi Sociali Ilenia Cittadini – si tratta di spazi in cui i ragazzi possono passare delle ore in compagnia di educatori qualificati andando ad integrare il percorso formativo scolastico». Il sindaco Patrizio Leonelli, infine, evidenzia come l’amministrazione comunale «conferma il proprio impegno di essere vicina ai cittadini con servizi gratuiti aperti a tutti».