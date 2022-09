Sarà inaugurata giovedì 29 settembre a Recanati nella Villa di Castelnuovo l’installazione “Gli occhi della Natura” della ceramista recanatese Piera Marconi nell’ambito di La natura ci guarda, progetto dedicato alla sostenibilità ambientale e all’utilizzo consapevole delle risorse naturali, patrocinato dal Comune di Recanati, Unicef, Legambiente, Wwf Ancona Macerata – Cea Wwf Villa Colloredo di Recanati, e realizzato in collaborazione con il Comitato Quartiere Castelnuovo, l’Istituto Comprensivo Nicola Badaloni e Istituto Comprensivo Beniamino Gigli.

L’evento avrà luogo dalle 10 alle 11:30. Il programma prevede l’incontro con alcune classi dell’Istituto Comprensivo Nicola Badaloni e Istituto Comprensivo Beniamino Gigli che esibiranno negli spazi della Villa disegni, pensieri, filastrocche, dedicati alla tematica, e la cerimonia d’inaugurazione con il saluto delle autorità. «L’installazione ambientale – si legge in una nota dei promotori – contrassegnata dalle sculture poste in alcuni punti nella Villa di Castelnuovo, è una donazione della ceramista alla città di Recanati. Sono manufatti artistici in ceramica, dipinti con i colori ispirati dalle stagioni, che evocano la forma stilizzata dell’occhio e simboleggiano gli sguardi della Natura sui nostri comportamenti. La sensazione di sentirsi osservati dalla Natura e di avere uno sguardo puntato su di noi, restituisce la consapevolezza di noi stessi e del nostro mondo interiore perché la Natura è in noi. In tal senso, essere a stretto contatto con la Natura mediante il gioco di sguardi, ha un valore di riconciliazione e ricompensa. L’opera, dunque, rappresenta un monito alla nostra civiltà che deve porre più attenzione e rispetto all’ambiente e alla tutela della Natura».

Il Comitato di Quarterie Castelnuovo fin da subito ha accolto con entusiasmo il progetto poiché impreziosisce un’area verde pubblica situata nel rione. Le sculture poste in alcuni punti della villa segneranno un percorso creativo di scoperta finalizzato alla percezione della bellezza della Natura e del luogo.