Barbara Cerquetti torna nelle librerie con una nuova elettrizzante avventura per ragazzi e ragazze dal titolo “I Ricordanti e la città picena sepolta” (Giaconi Editore). La scrittrice ha saputo incantare migliaia di lettori attraverso le sue storie ambientate nelle Marche, dai Sibillini de “Il Bosco delle Lucciole” e de “Il Giardino delle Farfalle” (luogo incantato realmente esistente a Cessapalombo) al Conero de “L’isola perduta” fino ad arrivare all’interattivo “Il tranello e la soluzione matematica” (quest’ultimo scritto a quattro mani con Andrea Capozucca).

Ne “I Ricordanti e la città picena sepolta” Barbara Cerquetti narra per la prima volta ad un pubblico di ragazzi e ragazze il fascino dei Piceni, popolo di guerrieri e contadini che abitava la magica terra delle Marche.

Che cosa vuol dire cambiare? E che legame ha con la libertà? Domande vecchie come le montagne, è il caso di dirlo, che tornano di nuovo in questo racconto fantastico (nel senso più letterario del termine), ambientato nelle terre che furono dei Piceni. E di questo antico popolo, così vicino e così lontano da noi, saremo destinati, leggendo, a riascoltare l’eco che vibra ancora forte come un terremoto. Ecco allora il moto, la terra, il cambiamento, le nostre radici. Un’avventura da non anticipare nemmeno di un rigo.

L’opera verrà presentata in anteprima domenica 28 agosto alle 18 ne “Il Giardino delle Farfalle” a Montalto di Cessapalombo. La presentazione verrà arricchita da una passeggiata a tema, laboratori e giochi degli antichi.