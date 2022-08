Ricevuta dal sindaco la nuova campionessa italiana della Velocità donne esordienti, la civitanovese Rebecca Fiscarelli (è tesserata in Piemonte con Gs Cicli Fiorin). La giovane ciclista ha vinto la gara su pista che si è disputata lo scorso 3 agosto in provincia di Bergamo, al velodromo di Dalmine. Questa mattina, il sindaco Fabrizio Ciarapica ha incontrato la giovane e determinata campionessa a Palazzo Sforza, accompagnata dal padre Giuseppe e da Elpidio Seghetti, per congratularsi personalmente per la splendida vittoria del tricolore.

Presenti per l’occasione il vicesindaco e assessore allo Sport Claudio Morresi e il consigliere comunale Paola Fontana. Esplosività e potenza, le caratteristiche che hanno fatto di Rebecca Fiscarelli una campionessa italiana di ciclismo su pista a soli 14 anni. Un racconto emozionante quello dell’adolescente che all’età di 6 anni ha abbracciato la bicicletta come sua più grande passione, seguendo le orme del papà e della sorella, anche lei più volte sul podio. Tanti sforzi, ma tante soddisfazioni, tra studio e ritiri a Milano per gli allenamenti con la squadra. Nel corso della cerimonia di ricevimento in Comune, Rebecca ha regalato al sindaco la maglia simbolo del suo maggior successo, arrivato dopo altre tappe di grande soddisfazione.

«Orgogliosi per la conquista dell’oro nella velocità donne esordienti – ha detto il sindaco Ciarapica –. Siamo qui per complimentarci ed augurarti una lunga e ricca carriera sportiva. Le mie congratulazioni anche al papà che anni fa ha scelto di trasferirsi a Civitanova e da qui ha trasmesso la sua passione alle figlie, che con determinazione e capacità, hanno conquistato anche altre medaglie in varie competizioni ciclistiche. Non è cosa da poco primeggiare in una rassegna tricolore che ha visto in gara circa 300 atleti tra i migliori specialisti in campo nazionale. Ne siamo davvero orgogliosi e felici»