Bambini e bambine, ragazzi e ragazze del New Youth Choir and Orchestra, meglio conosciuto come Nyco si sono esibiti a Tolentino in piazza Mauruzi nel concerto di chiusura del tour estivo.

«Nyco – scrive il Comune – è la sinergia tra Istituzioni musicali regionali (Conservatorio di Musica di Fermo e Arcom), Unicam, Comuni dell’Alto Maceratese (Camerino, Castelraimondo, Muccia, Petriolo, San Ginesio, Pollenza, Tolentino) e le scuole pubbliche e realtà associative che vi operano, che mettono in rete esperienze e risorse: un unico grande territorio che risponde con decisione ed efficacia alle sfide sociali che gli eventi hanno sollevato. L’attività musicale d’insieme, infatti, vuole essere lo strumento efficace e strategico per rispondere alle contingenti esigenze sociali dovute agli effetti prodotti dal sisma del 2016 e dalla attuale pandemia sulla popolazione più giovane del territorio dell’Alto Maceratese.

Istituzioni culturali ed esperienze musicali diverse e di diversi Comuni lavorano insieme per creare un’occasione di incontro per bambini e adolescenti, fornendo loro i luoghi, predisponendo momenti di crescita personale e collettiva: la musica diviene lo strumento di cambiamento sociale, un’attività formativa e aggregante, un’esperienza che va oltre i confini comunali».

La serata di Tolentino è stata seguita da un pubblico entusiasta che ha lungamento applaudito le esibizioni dei giovani musicisti che hanno proposto un repertorio avvincente.

A portare il saluto dell’amministrazione comunale la vicesindaca Alessia Pupo che ha ringraziato i promotori del progetto che hanno creato un’esperienza culturalmente formativa e socialmente aggregante costituendo queste orchestre giovanili e i cori, coinvolgendo i bambini, le bambine, le ragazze e i ragazzi dei Comuni dell’alto maceratese, sviluppando le competenze musicali e formative di ognuno. In particolare il Comune ringrazia per il lavoro svolto l’istituto Musicale Nicola Vaccaj di Tolentino.