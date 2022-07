Belle performance, con la gemma di vittorie e podi per gli atleti del Salvamento dell’Ippocampo. Questa volta i giovani civitanovesi avevano una motivazione ulteriore per ben figurare al Campionato Regionale Ocean, la manifestazione infatti si svolgeva proprio sulla spiaggia di casa. E i risultati, appunto, sono stati quelli sperati, gratificanti.

Sul litorale nord di Civitanova l’Ippocampo ha conseguito due ori, un argento e due bronzi a livello individuale, più la staffetta. Superlativa in particolare la prova nella gara del frangente per la categoria Ragazzi. Nonostante le condizioni proibitive del mare e un vento forte, è maturato un clamoroso podio tutto griffato Ippocampo: primo Dorian Hoxha, secondo Leonardo Turtú e terzo Edoardo di Lupidio.

Sempre nel frangente, ma categoria Ragazzi femminile, gran primo posto per Meri Papili e terza Beatrice Paolini.

Infine nella staffetta femminile Salvataggio con torpedo sono arrivate terze assolute Giulia Ramadori, Chiara Pistilli, Lena Riccobelli Carletti e Greta Gattini. Ovviamente assai soddisfatto mister Pietro Giulietti, e chissà che le gioie non siano finite, anzi che non possano divenire ancor maggiori: dal 25 al 29 luglio una delegazione in rosa dell’Ippocampo sarà infatti a Gorizia per i Campionati Italiani. In bocca al lupo allora a Giorgia Marcozzi, Emma Agostini, Beatrice Paolini e Chiara Pistilli.