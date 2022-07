La grande scherma, i centri estivi e le colonie al mare. Sarnano si dedica ai giovani e alle giovani.

Sono oltre 60 i giovani e le giovani arrivati a Sarnano per partecipare al Campus 2022 3F di Fioretto promosso dalla Federazione Italiana Scherma.

Il Campus è iniziato al palazzetto dello sport di Sarnano domenica e si concluderà venerdì 22 luglio. Partecipano i migliori Allievi e Allieve nazionali, classificati nelle prime otto posizioni del ranking finale di categoria, oltre ai primi otto classificati al Gran Premio Giovanissimi 2022 Trofeo “Renzo Nostini”.

Sarnano si conferma, quindi, dopo l’accordo raggiunto lo scorso ottobre, punto di riferimento nazionale per la Federazione Italiana Scherma, dopo aver già ospitato nei mesi scorsi il ritiro congiunto delle Nazionali azzurre Olimpica e Paralimpica, con fiorettisti e fiorettiste delle due specialità che hanno lavorato insieme sulle pedane del palasport nel comune marchigiano.

Soddisfatto il sindaco Luca Piergentili che sottolinea come «la presenza ormai costante della grande scherma a Sarnano si inquadra in quella strategia di rilancio del turismo sportivo sulla quale stiamo puntando e conferma l’appetibilità di Sarnano come luogo di ritiro per le squadre nazionali e di club di diverse discipline».

Confermando la grande attenzione da sempre rivolta alle esigenze delle famiglie, anche quest’anno, l’Amministrazione comunale ha organizzato diverse attività rivolte alla fascia di età che va dai 14 anni ai bimbi e alle bimbe anticipatari della scuola materna che risiedono a Sarnano o frequentano le scuole cittadine.

L’assessore Stefania Innamorati comunica che oggi, lunedì 18 luglio, ha preso il via il centro estivo dedicato ai ragazzi e alle rragazze della scuola primaria e della scuola secondaria inferiore.

Il servizio viene curato dalle associazioni Asd 3 Torri e Asd Palextra Club. L’assistenza della colonia estiva marina, invece, è stata affidata al Csi di Sarnano, cui l’Amministrazione Comunale rivolge un sentito ringraziamento per la grande professionalità con cui ha svolto il delicato incarico.

Prosegue, intanto, fino al 29 luglio l’assistenza ai bimbi e alle bimbe del centro estivo, gestita da Bimbi a Bordo, nello spazio antistante l’asilo nido