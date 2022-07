Piazza Della Repubblica di Castelraimondo ha fatto da cornice allo splendido concerto di venerdì sera dei giovani ragazzi e ragazze del Nyco (Network youth choir orchestra). Al progetto “junior” hanno aderito circa 40 adolescenti tra i 7 e gli 11 anni che hanno partecipato ad un camp la scorsa settimana con base proprio a Castelraimondo nei locali dell’Istituto Strampelli. Al termine di questa attività preparatoria e didattica, sono stati organizzati un’orchestra e un coro di voci bianche che appunto si sono esibiti per la prima volta venerdì in piazza. Un concerto partecipatissimo, con circa 200 persone che hanno applaudito e apprezzato tutti i brani proposti.

«I ragazzi sono stati bravissimi, sia il coro di voci bianche sia l’orchestra junior – spiega l’assessore alla Cultura Elisabetta Torregiani -. Hanno eseguito bellissimi brani e in più gli insegnanti hanno creato una storia narrata di forte impatto sull’uomo e la natura, idealmente una storia d’amore tra un uomo e una donna che prima è idilliaca e poi si trasforma a causa del poco rispetto. Sono state infatti stigmatizzate alcune parole come rispetto e educazione quindi il messaggio di questo camp musicale è importantissimo. La cosa che traspariva poi è che i ragazzi erano contenti e che si trovavano bene a lavorare insieme. Proprio una bella esperienza». Un momento importante e commovente ha coronato una bella serata in centro: a Maria Laura Moreni è stata infatti regalata una maglietta del Nyco per ricordare con un applauso uno dei primi sostenitori di questa iniziativa, ovvero il compianto Maurizio Cavallaro, ex dirigente scolastico dell’Istituto Strampelli venuto a mancare lo scorso aprile.