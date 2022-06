La scuola secondaria di primo grado di Treia ha ottenuto, in questa ultima fase dell’anno, premi e riconoscimenti in concorsi nazionali e regionali.

Primo premio nel concorso regionale “Scuola attiva junior“, assegnato alla classe 3A con la docente di Educazione Fisica Vittoria Cianconi e la collaborazione dei colleghi Sara Paoletti e Federico Teloni.

Terzo premio nel concorso nazionale “Il sole per amico” assegnato alla classe 2A con la docente di Tecnologia Gigliola Cinquantini. Al concorso hanno partecipato tutte le classi seconde 2A, 2B, 2E e 2F.

Secondo premio nel concorso regionale “Pietre della memoria“, assegnato alla classe 2A con i docenti Tommaso Gagliardini, Maria Lucia Petrella e Federico Teloni.

Premio classificazione nel progetto regionale “Crescere nella cooperazione“, assegnato alle classi 2A e 2B. Docenti coinvolti: Chiara Benedetti, Giovanna Mancini, Gigliola Cinquantini, Chiara Campagnoli, Barbara Monteverde, Andrea Giannnageli, Letizia Felicioli e Federico Teloni.

«Complimenti per questi premi e riconoscimenti meritatissimi – dice la dirigente scolastica Angela Fiorillo -. Quando i docenti con alunne e alunni partecipano ai bandi di concorso promossi da enti e associazioni mettono in campo tutte le loro competenze, per mostrare i risultati di progetti, attività e approfondimenti nei quali hanno profuso tutto il loro impegno. Se l’ importante è partecipare mettendosi in gioco in una proficua e positiva competizione, vincere un premio rappresenta sicuramente un riconoscimento che imprime un’ accelerazione alla partecipazione, motivazione e approfondimento di attività di ricerca nei vari campi del sapere».