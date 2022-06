Grande affluenza di visitatori è stata registrata nei giorni 3 e 4 giugno alla mostra “Creo, scopro, apprendo” allestita nella scuola primaria “Don Bosco”, al piano terra dello stabile ‘815 dove si trova in seguito al sisma del 2016.

«Il percorso della mostra – scrive la scuola – predisposta con le opere dei bambini e delle bambine ed inaugurata venerdì 3 alla presenza della dirigente scolastica Pierina Spurio, è stato strutturato seguendo uno schema logico. Sono stati esposti i lavori prodotti in relazione a varie aree tematiche, già approfondite dagli alunni e dalle alunne durante l’anno scolastico. La mostra, articolata in vari momenti, inizia dall’attualissimo tema della pace, passando per la necessità del rispetto delle norme in ambito legislativo e ambientale, prosegue con gli approfondimenti legati alle discipline di studio e alla conoscenza del nostro territorio, si conclude con le pregevoli produzioni artistiche realizzate con molteplici tecniche. Da sottolineare il ruolo da protagonista degli alunni che, oltre ad aver realizzato le opere, hanno anche fatto da ciceroni ai visitatori della mostra».

Finalmente gli alunni e le alunne hanno potuto esporre e mostrare le loro produzioni. È stato bello rivedere genitori e nonni passeggiare per i corridoi della scuola, dopo due anni in cui l’accesso ai locali scolastici è stato vietato a causa delle normative anti-covid. La visita della mostra, coincisa con i giorni di termine delle lezioni, ha offerto un’ulteriore occasione per i bambini, le famiglie e il personale della scuola di salutarsi prima delle meritate vacanze estive.