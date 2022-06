Un giorno da fumettista

Gli alunni e le alunne della scuola primaria di Gagliole il 1 giugno hanno vissuto l’entusiasmante esperienza dell’incontro con il fumettista Francesco Mercoldi, grazie al progetto “Incontro con l’autore”.

Il giovane talentuoso dell’entroterra marchigiano ha raccontato a ragazzi e ragazze la sua passione per il disegno. L’ha coltivata fin da piccolo e lo ha portato a scegliere di studiare all’Acca Academy di Jesi per poi lavorare come fumettista per alcune delle Case Editrici francesi più importanti.

Gli alunni e le alunne attenti e partecipativi, sono stati coinvolti in un vero e proprio “laboratorio di fumetti”. Francesco, partendo dalla visione di una sua tavola completa, ha ripercorso tutto il tragitto da fare per realizzare un fumetto.

«Si parte da una sceneggiatura per poi passare ad una bozza, cioè lo Storyboard; poi alla matita e infine al ripasso a china, l’inchiostrazione, e la coloritura» ha spiegato l’esperto. A questo punto, visti gli strumenti occorrenti, è iniziata l’esperienza di prima mano: data una sceneggiatura, ogni ragazzo si è messo in gioco con un proprio Storyboard. Con grande fantasia, anche gli alunni e le alunne più piccoli hanno realizzato delle stupende tavole a fumetti, disegnando, chiedendo consigli e impegnandosi come dei veri artisti.

Alla fine della lezione, si è alzata una mano per un’ultima domanda: «Tornerai il prossimo anno?»