Le “sincronette” hanno brillato nella gara di campionato serie B interregionale Umbria-Marche-Abruzzo Confsport svoltasi nella piscina comunale di Fermo. Le atlete della squadra de “Il Grillo” salgono sul podio praticamente in ogni categoria.

Nel dettaglio si è festeggiato il primo posto di Marina Prencipe (classe 2015) ed il terzo posto di Anna Bompadre (classe 2013) nella categoria Esordienti C. A seguire è maturato un bel primo posto per il nuovo doppio Esordienti B, composto da Viola Valenti e Caterina Barbieri (entrambe classe 2012). Nella categoria Ragazze secondo posto per Caterina Tomboleoni (classe 2007) e terza classificata Gaia Tosti (classe 2007) è tornata da un mese ad allenarsi dopo un anno di stop. Salendo ancora d’età, ecco infine l’argento categoria Juniores di Giulia Ippoliti (classe 2006).

Ottime prestazioni e miglioramenti di punteggi anche per Matilde Rinaldelli, Valentina Ranieri, Emma Lagowsky, Greta Romagnoli, Alice Giustozzi, Sara Orizi, Marta Ercoli, Giorgia Marchetti e Alisya Malloni.

Soddisfatte dei risultati nella vasca fermana, fiere del clima di squadra che si è costruito tra le atlete e del lavoro svolto in questi mesi, la pandemia a lungo ha causato una battuta d’arresto per il gruppo – dicono le le allenatrici Giada Amaolo e Fiorella Antognozzi -.

Le sincronettte sabato alle 19 si esibiranno nella piscina comunale di Civitanova per il tradizionale saggio di fine stagione. Per poi arrivare ai Campionati Nazionali Confsport dal 15 al 19 giugno a Civitavecchia.