Il primo anno della curvatura economico finanziaria giunge al termine: grande soddisfazione per il liceo scientifico “Galilei” di Macerata.

Gli studenti e le studentesse della 1D, hanno inaugurato il nuovo indirizzo con la più positiva delle esperienze.

Con l’inizio del nuovo anno scolastico nuove figure sono entrate a far parte del dipartimento degli insegnanti del liceo. Dalle facoltà di economia e diritto dell’Università di Macerata, i professori si sono alternati nell’insegnamento delle discipline caratterizzanti la curvatura. La novità trasporta fin dal biennio i giovani alunni e alunne verso la realtà universitaria. Grazie al sodalizio con l’ateneo, infatti, gli studenti hanno avuto modo di dimostrarsi pronti ad affrontare argomenti complessi, riuscendo con impegno e passione a integrare la teoria matematica alle applicazioni pratiche dell’economia.

La cerimonia conclusiva, ultimo step del percorso, si è svolta nell’aula verde dell’Università di Macerata in via della Pescheria vecchia.

Qui studenti e studentesse hanno relazionato ad una commissione di professori universitari riguardo gli stessi temi di economia, diritto e finanza. Tutta la 1D ha ricevuto numerosi complimenti e congratulazioni per il lavoro svolto da parte degli insegnanti.

«In vista del proseguimento scolastico – si legge in una nota della scuola – si augura alla classe di continuare a stupire i professori, e di spronare nuovi studenti e studentesse a intraprendere il percorso di curvatura economico finanziaria proposto dal liceo».