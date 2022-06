Grande successo sabato per la sfilata “Surprise Underground Fashion Night” del liceo artistico Cantalamessa di Macerata. Oltre mille persone hanno assistito all’evento nel terminal bus di piazza Pizzarello, luogo insolito per una sfilata che per la prima volta in assoluto ha svolto la funzione di “arena” per ospitare tutti gli studenti, le studentesse e le loro famiglie.

I presentatori, Marco Moscatelli e Daniela Gurini, hanno saputo coinvolgere il pubblico e illustrare i principali temi della sfilata, che sono stati Maria Lai progetto per gonna, Quarantime, Moulage e Surprise.

Una serata dove musica, arte e creatività si sono mescolati insieme a vestiti originali e alla moda. I ragazzi e le ragazze della scuola hanno sfilato prima singolarmente e poi in coppia, indossando abiti realizzati proprio da loro. Alcuni hanno effettuato addirittura una sorta di cambio d’abito, togliendosi un primo outfit elegante per poi rivelare sotto una tuta, con lo scopo di enfatizzare la capacità poliedrica di un abito di reinterpretarsi.

Grande soddisfazione da parte del dirigente scolastico Claudio Mengoni. Il progetto è stato curato dalle professoresse Lorella Cesetti, Simona Palmucci, Maddalena Striglio, Anna Maria Papetti, Agnese Bartoloni ed Emanuela Carlotti, in collaborazione con la Contram Mobilità e Terminal Marche Bus che ha messo a disposizione lo spazio del terminal bus. Hanno assistito alla sfilata il presidente di Contram spa Stefano Belardinelli, ma anche il sindaco Sandro Parcaroli, il vicesindaco Francesca D’Alessandro e il prefetto Flavio Ferdani.

A dedicarsi alla musica è stato il gruppo Dualaud: un dj e un percussionista, compositori di musica Edm, hanno saputo creare una performance scenica ed energica con un vero e proprio spettacolo visivo.