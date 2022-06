«Le brave persone capiscono che dipende da noi adulti come sarà il cuore di un bambino o una bambina: un fiore delicato o una fredda pietra. Abbiamo bisogno di capire il mondo, le emozioni e le esperienze dei bambini. Dobbiamo piantare i semi della gentilezza, del gusto estetico, dell’amore per la bellezza e per la creatività.

Incoraggiare il talento e le passioni dei nostri figli, per accrescere la loro felicità e la loro autostima». A dirlo è l’insegnante di arte Iryna Bakhmach. Con la sua collaborazione, la Ludoteca Giada di Civitanova organizza ormai da molti anni corsi di disegno e pittura, sempre amatissimi dai piccoli e dalle piccole partecipanti.

Nei giorni scorsi è stata organizzata, nel Centro Civico Risorgimento a Civitanova, la mostra “I Colori che ballano” e sono stati esposti i dipinti elaborati dagli 11 bambini e bambine dai 5 agli 11 anni che hanno partecipato al corso di quest’anno.

Durante la presentazione delle opere, artista tra gli artisti, la professoressa di violino Snezana Nena Tintorha ha allietato tutti con alcuni dei brani che insegna ai bambini nei suoi corsi di violino di Villa Baruchello.

La musica ha accompagnato anche la premiazione degli allievi e delle allieve e la consegna degli attestati di partecipazione alla mostra del corso di disegno e pittura di Iryna Bakhmach.

«I quadri degli allievi – si legge in una nota – hanno portato un’aria di festa speciale, vivace e variopinta, Erano fantasiosi e fiabeschi e ci hanno guidato nel mondo vedono gli occhi dei bambini, sicuramente più pulito e sincero del nostro. Una ventata speciale di colore e gioia è sprizzata da due meravigliosi alberi multicolori realizzati con carta crespa dalle abilissime mani di Iryna e Dana Bakhmach. Queste attività dovrebbero essere svolte regolarmente, perché aiutano ad espandere l’immaginazione e i gusti estetici dei bambini, a recuperare attraverso il candore e l’ingenuità, la gentilezza e la misericordia tanto necessarie in questi tempi difficili.