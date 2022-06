Sono stati 5 anni di bellissime esperienze quelli trascorsi insieme per alunni e alunne della 5C della scuola “Nelson Mandela” di Montecosaro che hanno festeggiato ieri, non solo la fine dell’anno scolastico, ma la fine del ciclo di scuola elementare.

«Un altro anno scolastico sta per finire – scrivono – ma per noi di quinta è molto di più. Finiscono le scuole elementari e il prossimo anno andremo alle medie. Siamo diventati grandi! Sono stati 5 anni impegnativi e gli ultimi 2 anche complicati: didattica a distanza, mascherine, distanziamento ma nonostante tutto ce l’abbiamo fatta!!! I ringraziamenti vanno alle maestre Silvia D’Introno, Francesca Perini, Sara Pioli che hanno contribuito 5 anni fa a creare questa fantastica orchestra. La scuola ci ha insegnato come vivere con gli altri, come affrontare le difficoltà, superare simpatie e antipatie, ci ha insegnato la vita! Ora siamo diventati ragazzi e ragazze capaci di essere se stessi e suonare insieme in questa fantastica orchestra. In questi anni ci siamo uniti, rafforzati e abbiamo creato una sinfonia magica che si chiama Amicizia. Porteremo sempre con noi questa straordinaria esperienza per essere sempre protagonisti della nostra vita».