Leonardo Colonnelli dell’istituto Filelfo è diventato campione regionale di lancio col peso sbloccando la strada per le nazionali con i suoi 12.53m. Non è l’unico successo ottenuto dall’istituto ai Campionati Studenteschi provinciali e regionali. Sono Asia Gentili e Alessia Reggio, studentesse della stessa scuola a raccontare il percorso di compagni e compagne e i loro risultati.

di Asia Gentili e Alessia Reggio*



L’avventura è cominciata con molta ansia quando studenti e studentesse del Liceo Filelfo di Tolentino sono partiti per recarsi allo stadio Helvia Recina di Macerata, per le fasi provinciali di atletica leggera dei campionati studenteschi. Accompagnati dai professori Lucia Ciccarelli e Mauro Bonfigli, la mattina del 5 maggio, i sedici alunni e alunne selezionati dalle varie sedi dell’istituto hanno avuto la possibilità di confrontarsi con altri ragazzi e ragaze tra agonisti e semplici amanti dello sport desiderosi di mettersi alla prova.

A dare il via alle competizioni sono state le gare dei 100 metri ostacoli e del lancio del peso femminile, dove si sono distinte Elena Cavagna, seconda sul podio con il tempo di 20’’31, e Asia Gentili, che, con la misura di 7.34 m, si è guadagnata il quinto posto. Successivamente si sono svolte le gare dei 100m, in cui Fatou Sarr si è classificata quarta con il tempo di 14’’61. Non sono state da meno Giusy Maiolati e Alessia Reggio, che si sono guadagnate entrambe un bel secondo posto nel salto in alto e nel salto in lungo, con le rispettive misure di 1.25m e 4.41m. A chiudere le gare individuali femminili è stata la studentessa Asia Battellini, che con l’ottimo tempo di 3’44’’90 si è guadagnata anche lei un meritato secondo posto. A conclusione della mattinata di gare, i ragazzi e le ragazze hanno anche preso parte alle staffette, celebrando la collettività di questo sport e lasciando che momenti pieni di adrenalina ed emozione prendessero il posto di ansie e paure. Per il loro grande spirito di squadra, tra un passaggio di testimone e l’altro, le alunne Cavagna, Maiolati, Reggio e Sarr hanno conquistato il terzo posto nella staffetta femminile. È così che, tra soddisfazione e incredulità, la squadra femminile, piazzandosi in seconda posizione, si è guadagnata un biglietto d’accesso per le fasi regionali dei campionati studenteschi. Per quanto riguarda la categoria maschile si è distinto per forza e tenacia il campione provinciale Leonardo Colonnelli, che con la misura di 11.80m ha vinto la competizione del getto del peso.

Il viaggio dei giovani studenti e studentesse, però, non si è fermato qui e nella giornata del 10 maggio, le ragazze del Filelfo e il vincitore maschile del getto del peso, accompagnati dal docente Paolo Pecchia, si sono recati ad Ancona per cercare di tenere alto il nome della scuola. Tra buoni miglioramenti e piccole delusioni personali, le studentesse hanno potuto comprendere a pieno lo spirito dello sport, dove non sempre si vince, ma dove si punta ogni volta a un miglioramento e a una crescita personale. Seppure non sul podio, le nostre ragazze hanno gioito per un inaspettato quarto posto. A sorprenderci ancora di più, è stato Leonardo Colonnelli, che dopo una lunga e contesa sfida che ha tenuto tutti gli spettatori con il fiato sospeso, all’ultimo lancio ha superato il suo avversario con la strabiliante misura di 12.53m, con la quale, oltre a essersi guadagnato il titolo di campione regionale, è riuscito a farsi acclamare da tutti, anche dal suo avversario, che pur essendosi complimentato, lasciava intravedere un’espressione di rammarico.

Nonostante quasi per tutti questo percorso si sia concluso, per gli studenti è stata un’esperienza indimenticabile, tra attimi di felicità, di conforto e di sostegno, in cui hanno provato sulla loro pelle il brivido dell’adrenalina, della libertà, della spensieratezza, quel brivido che solo lo sport sa trasmettere.

*Asia Gentili e Alessia Reggio, studentesse del primo anno del liceo scientifico “Filelfo” di Tolentino