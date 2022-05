“L’Acchiappa Mosche” della classe 5°B della scuola primaria di Matelica “L. Lodi” e “Shoot the hamburger” della 2B della scuola media “L. Della Robbia” di Appignano sono i giochi che hanno vinto il concorso Eureka! Funziona! 2022. L’iniziativa è stata promossa dai Giovani Imprenditori di Confindustria Macerata, che hanno rilanciato a livello territoriale il progetto nazionale di Federmeccanica ideato in accordo con il Miur.

Si tratta di una gara di costruzioni tecnologiche nella quale i ragazzi hanno il compito di ideare, progettare e costruire un vero e proprio giocattolo mobile, sviluppando il lavoro in team, l’interdisciplinarietà e la didattica laboratoriale. Il format proposto è stato fatto proprio da 10 istituti scolastici della nostra provincia con 18 classi per un totale di 370 ragazzi e ragazze che hanno lavorato partendo da un kit composto dai pezzi necessari per poter progettare e costruire un giocattolo che necessariamente doveva muoversi attraverso i principi della fisica.

I migliori progetti, selezionati da una giuria di imprenditori ed esperti, sono stati presentati nel corso di una giornata finale al Multiplex 2000 di Macerata il 23 maggio e premiati dalla delegata dell’ Ufficio Scolastico Regionale Carmina Laura Giovanna Pinto e da Marica De Angelis, Product Leader linea Educativa Clementoni Spa, lo sponsor d’eccezione che ha donato alle scuole “Codycolor” un gioco della linea School ideato dal professor Alessandro Bogliolo docente dell’Università di Urbino, che da anni promuove e diffonde il pensiero computazionale in Italia (e non solo).

La mattinata è stata condotta dall’Imprenditrice Francesca Orlandi presentatrice d’eccezione che insieme agli attori Francesco e Daniele Facciolli hanno regalato in maniera divertente consigli importanti in chiave di orientamento. I progetti in gara sono stati: Scuola primaria “Lodi” di Matelica: Conte Dracula Ballerino L’Acchiappa Mosche Gigetto Pika Robot; Scuola primaria “Diotallevi” di Esanatoglia: Space Game; Convitto nazionale “Leopardi” di Macerata: Three sport, fuoco e fiamme; Scuola primaria “Medi” di Macerata: Mimetik, il treno spaziale; Scuola primaria “Pertini” di Macerata: il Carillon delle meraviglie; Scuola primaria “Lotto” di Recanati: Topolino sprint, Mulino a vento Mafymand, La mega barca; Scuola secondaria di primo grado “Ungaretti ” di Civitanova: Fulmini scattanti; Scuola secondaria di primo grado “l. Della robbia” di Appignano: Basket space car, Shoot the hamburger; Scuola secondaria di primo grado “Falcone e Borsellino” di Montefano: Rotellino, wheel robot.