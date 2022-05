Medaglia di bronzo per Ludovica Pensato al Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini”, la kermesse più importante a livello giovanile che la Federazione Italiana Scherma dedica a tutti gli schermitori U14, ovvero il che ogni anno vanta la partecipazione di tantissimi giovani atleti provenienti da tutta Italia.

«Il Club Scherma Recanati Asd – si legge in una nota – è più che soddisfatto delle bellissime prestazioni dei recanatesi in gara e soprattutto dell’ottima performance di Ludovica che, al primo anno in una categoria agonistica, sale sul terzo gradino del podio, sconfitta in semifinale dalla vincitrice del torneo Diletta Freguglia della ProNovara Scherma. Tante le doti di Ludovica: prime tra tutte la grinta e la capacità di non mollare e recuperare e vincere assalti che sembravano impossibili.

Un bronzo che riempie di orgoglio tutta la società e che è di buon auspicio per gli anni a venire, e servirà sicuramente da stimolo per tutti i compagni di sala».

Il risultato di Ludovica suggella l’ottima annata del Club Recanatese che ha conquistato titoli regionali e qualificazioni ai Campionati Nazionali sia Giovani che Assoluti.