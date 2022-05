La musica unisce la scuola

Un flash mob nella settimana della musica a Pollenza. Raccontano come è andata Beatrice e Ginevra Martini, studentesse dell’istituto “Monti”.

di Beatrice e Ginevra Martini*

Noi ragazzi e ragazze dell’orchestra e del coro dell’Istituto comprensivo Vincenzo Monti di Pollenza, abbiamo organizzato un flash mob in occasione della settimana della musica.

La nostra dirigente scolastica ha accolto con entusiasmo l’ idea. I nostri docenti di musica Eugenio Gasparrini, Devid Buresta e Massimiliano Luciani ne hanno reso possibile la realizzazione artistica.

La nostra scaletta era composta da brani orchestrali, brani corali e brani corali e strumentali che abbiamo studiato nel corso dell’anno scolastico.

La scenografia naturale della manifestazione si è rivelata unica: dolci colline, il panorama dei monti Sibillini, e, dall’altro lato, il profilo della nostra bellissima Pollenza.

E’ stato per noi emozionante ed entusiasmante vedere anche i nostri genitori ed i nostri compagni di scuola che, avendo aderito alla convocazione della Scuola, partecipavano attivamente al concerto, battendo le mani a ritmo di musica o cantando.

Questo evento rimarrà per sempre nei nostri cuori perché è stato il primo vero momento di libertà, di ritorno alla normalità dopo la pandemia che a noi ragazzi ha tolto tante emozioni, tante piccole cose che prima davamo per scontate come vedere un semplice sorriso sul viso di un amico.

*Beatrice e Ginevra Martini, classe 2^C della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo “Vincenzo Monti”