Compie 18 anni Classica al classico e li festeggerà sabato 14, alle 21, al teatro Lauro Rossi di Macerata.

Come è noto si tratta di un evento che ospita tutti i musicisti ed i cantanti del liceo, non solamente classico, ma anche linguistico; inoltre anche alcuni docenti si esibiranno e fra questi Tonino Zampa, che fu l’ideatore di questa manifestazione.

«Sono cresciuti i ragazzi e le ragazze del liceo – si legge in una nota della scuola – in numero ed anche in qualità musicali e canore e l’evento di sabato sarà una bellissima kermesse, nel corso della quale sarà possibile ascoltare delle performances eccellenti; si va dagli strumentisti agli interpreti canori, attraversando un arcobaleno di sensazioni e di gusti che lascerà, come sempre, la platea rapita ed entusiasta».

Non solo musica, ma anche premiazione delle eccellenze e distribuzione delle borse di studio Sara Ciccarelli, la docente che ha voluto destinare il suo lascito testamentario proprio al liceo Leopardi.

«Un appuntamento doppiamente importante – commenta la dirigente Annamaria Marcantonelli – che vuole celebrare la bravura e le capacità dei nostri studenti, sia dal punto di vista didattico che da quello più strettamente artistico. Credo che questa manifestazione, nel tempo, abbia assunto i connotati di una esibizione di qualità, poiché moltissimi nostri studenti si dedicano alla musica ed al canto con i tempi ed i modi dei professionisti: meritevoli due volte, dunque, per il profitto scolastico e per quello artistico. Oltre a questo la premiazione delle eccellenze ed il ringraziamento, dunque, sentito alla professoressa Sara Ciccarelli che dedicò il suo tempo alla scuola».

Condurranno la serata Camilla Ruffini, Eleonora Francesconi ed Alessandro Mariottini.

La direzione artistica è curata dalla docente Paola Garofolo.

Moltissimi gli studenti che saranno impegnati sul palcoscenico; con loro i docenti Gionni Branchesi ed Elio Catalini che si esibiranno artisticamente.

L’ingresso è libero e regolamentato dalle norme Covid in vigore.

La prenotazione può essere fatta direttamente alla biglietteria dei teatri, in piazza Mazzini, 10 (9-12; 17.30-19.30).

Per info: 0733/230735 oppure 0733/262200.