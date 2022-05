Ancora una volta la Rotellistica Settempeda si è fatta onore ai campionati regionali di pattinaggio su pista promossi dalla Fisr, la Federazione italiana sport rotellistici, che si sono disputati al pattinodromo “Gilda Leoperdi” di Casette Verdini di Pollenza.

Ben otto gli atleti di San Severino che si sono qualificati per i campionati italiani: Nicola Panichelli, Jacopo Crognaletti, Marika Falistocco, Alessandro Brunacci, Enrica Tomassini, Francesco Crognaletti, Edoardo Marinelli e Andrea Angeletti. Per Brunacci, Panichelli e Crognaletti non si tratterà di un debutto visto che sono saliti sul podio più volte. La Rotellistica Settempeda aveva primeggiato, di recente, anche al campionato regionale su strada valido, pure in questo caso, per accedere ai campionati italiani. «A tutta la squadra, al presidente, all’allenatore e ai tecnici, l’assessore allo Sport di San Severino, Paolo Paoloni, ha rivolto un grosso in bocca al lupo in vista dell’evento nazionale atteso per luglio», conclude la nota del Comune.