La classe 3°A della scuola secondaria di primo grado di Treia ha vinto il concorso nazionale “Celebrazioni per i 50 anni delle regioni”. La comunicazione della vittoria del concorso è stata fatta dalla Ministra per gli affari regionali e le autonomie Maria Stella Gelmini. Le alunne e gli alunni con i loro docenti Giovanna Mancini, Tania Stroppa, Caterina Belli, Sergio Innocenzi, Andrea Giannangeli e Federico Teloni hanno realizzato un cartellone con lo slogan “La vita in una goccia, la bellezza in una regione…le Marche!”.

La dirigente scolastica Angela Fiorillo: « nostri giovani ci meravigliano continuamente e in certe occasioni, se ben guidati dagli adulti, realizzano prodotti assai efficaci come questo slogan che in poche parole racchiude un grande messaggio di valorizzazione del territorio e di scoperta delle “fonti” della vita e dello sviluppo delle Marche. Complimenti alle ragazze ai ragazzi e ai professori e grazie a quanti hanno apprezzato l’elaborato».