Finalmente è arrivato il giorno che tutti gli alunni e le alunne della scuola primaria di Gagliole attendevano, infatti, nei giorni scorsi le cinque classi dopo aver partecipato al progetto “L’autore entra in classe ” leggendo diversi libri dello scrittore e fumettista Federico Appel, lo hanno incontrato.

«L’incontro con l’autore – si legge in una nota della scuola – pensato come momento significativo di un percorso di educazione alla lettura, è sicuramente un mezzo efficace per avvicinare i bambini e le bambine ai libri e farli loro apprezzare.



La possibilità di interloquire con la persona che ha effettivamente pensato e scritto le storie contenute nei libri letti, è una pratica difficilmente sostituibile con altre iniziative di promozione alla lettura o di “animazione” del testo. Incontrare uno scrittore è un’esperienza indimenticabile per studenti ed insegnanti e tutta la scuola ne trae beneficio se si coinvolgono tutte le classi creando un sentimento di comunità».

Federico Appel, scrittore, fumettista e redattore della casa editrice Sinnos ha ringraziato per l’invito dicendo di trovare sempre stimolante l’attività nelle scuole e il poter relazionarsi direttamente coi lettori: «È bello poter portare la mia esperienza, rispondere alle domande ma anche imparare io stesso qualcosa dai bambini. La ritengo una delle attività più importanti e per questo cerco di trovare sempre spazio in agenda».

Nel corso del dialogo-intervista oltre a incentrarsi su un testo specifico, si sono affrontate le problematiche più generali della scrittura.



Alla fine Federico, gentilissimo, ha autografato ogni copia disegnando un simpatico fumetto e la sua firma.

Le insegnanti hanno affermato che i bambini e le bambine, nel fare questo itinerario di ricerca/lettura si rendono conto che dietro le pagine di un libro da leggere e godere c’è una persona che lo ha scritto e vengono “spinti” alla lettura dei libri senza sentirne l’obbligo. L’incontro con l’autore può diventare una delle strategie attraverso cui proporre un’immagine viva e dinamica del libro e favorire la scoperta della lettura come momento di fruizione libera e piacevole.