Il bello che c’è nei giovani va premiato. E’ l’idea di Fausto Pigini, uno dei soci della “Fondazione Roby”, nata per onorare la memoria della figlia Roberta Pigini, morta prematuramente.

Roberta è stata allieva del liceo “Leopardi” di Recanati. I suoi studenti e le sue studentesse saranno i destinatari del premio all’eccellenza umana, istituito dalla fondazione per dare un riconoscimento a coloro che si sono distinti per l’altruismo, l’inclusione, la solidarietà.

«In un momento così incerto – si legge in una nota della scuola – tale iniziativa è espressione della profonda fiducia del socio fondatore Fausto Pigini, nei confronti dei giovani e della scuola e nasce dalla sua toccante esperienza personale. Pigini ricorda con riconoscenza l’aiuto fornito generosamente alla figlia dai suoi compagni di classe e per questo desidera che tali comportamenti vengano fatti emergere, vengano promossi e diffusi fra i giovani. Il premio Riconoscimento di merito sociale in memoria di “Roberta Pigini” “Un premio all’eccellenza umana” è dunque un premio davvero speciale, un premio che esprime speranza in un futuro migliore».

Nasce dalla collaborazione con il liceo classico “G. Leopardi”, ha il patrocinio del Comune di Recanati, e istituisce l’assegnazione di 5 borse di studio, da mille euro ciascuna destinate a premiare valori come l’altruismo, l’inclusione, la solidarietà, la tutela delle diversità, la cittadinanza responsabile e attiva di studenti e studentesse regolarmente iscritti alle classi dell’Istituto per l’anno scolastico 2021/2022 al Liceo Classico “G. Leopardi” di Recanati, in uno dei suoi indirizzi e opzioni (classico, economico sociale, linguistico, scientifico, scienze applicate, scienze umane).

Tutte le indicazioni sono nel bando reperibile nel sito del liceo o al link

Le candidature dovranno essere presentate entro il 15 maggio mediante i moduli allegati al bando.