Lezioni di filosofia fuori dall’aula per 140 ragazzi e ragazze del liceo Scientifico “G. Galilei” di Macerata a ragionar delle grandi questioni filosofiche passando per Spinoza, Kant, Marx, Ipazia, Protagora. «L’occasione – si legge in una nota della scuola – è stata la collaborazione con Macerata Racconta e la presentazione del libro “Ribellarsi con filosofia”, edito da Vallardi, di Matteo Saudino, scrittore, professore di filosofia e noto divulgatore social. Le sue lezioni su youtube sono seguite da centinaia di migliaia di visualizzazioni e follower, ben conosciuto dagli studenti dei licei che spesso le ascoltano per ripassi e approfondimenti.

L’incontro con Matteo Saudino si è tenuto al Teatro Filarmonica ed hanno partecipato le classi terze, quarte e quinte delle sezioni A e B, su iniziativa delle docenti di filosofia Donatella Tittarelli e Stefania Monteverde. Quest’ultima, anche nel suo ruolo di Ambasciatrice della Lettura per il Cepell-Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura, ha guidato due ore intense e vivaci di dialogo tra gli studenti e lo scrittore. Tante le domande poste dai ragazzi e dalle ragazze, con spirito critico e curiosità di conoscenza, sul valore della filosofia come esperienza di libertà, necessaria in ogni tempo, ed anche sulle molte opportunità della scelta universitaria orientata alla filosofia.

Alla fine gli immancabili selfie con lo scrittore hanno concluso in allegria una mattinata di scuola che ha lasciato un ricco bagaglio di esperienze e di riflessioni. E, forse, la voglia di leggere di più».