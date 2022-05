A Civitanova LeggOvunque

Al via l’iniziativa per bimbi, bimbe e genitori LeggOvunque, la lettura nei quartieri per i più piccoli e le più piccole.

La biblioteca comunale Zavatti e le volontarie e i volontari di Nati per Leggere organizzano le letture condivise per famiglie, bambine e bambini fino a 6 anni. Le letture quest’anno si terranno in diversi quartieri della città. L’iniziativa è patrocinata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Civitanova.

Si inizia mercoledì 11 maggio, alle 17,30, al parco del quartiere di Santa Maria Apparente, per proseguire mercoledì 25 maggio 17,30 al parco del quartiere Risorgimento (zona San Giuseppe), l’8 giugno sempre alle 17,30 al parco IV Marine di Fontespina e il 22 giugno alle 17,30 al parco Brunellini, dietro la Biblioteca Zavatti.Si consiglia la prenotazione allo 0733 813837