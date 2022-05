Libri ai nuovi nati e alle nuove nate del Comune di Pollenza. Sono stati consegnati sabato nel presidio Npl di Palazzo Cento dove si è svolto l’evento “Ripartiamo…insieme alle storie!”.

«L’iniziativa – si legge in una nota – a cura dei volontari Nati per Leggere e con la collaborazione del Comune di Pollenza, ha visto la partecipazione di numerose famiglie con bambini e bambine da 0-6 anni che hanno preso parte alla lezione-concerto dei volontari “Nati per la Musica” e alle letture che si sono tenute nel corso del pomeriggio». Sono intervenuti il sindaco di Pollenza Mauro Romoli, le pediatre Lucia Tubaldi e Paola Ciucciovè e la referente provinciale Npl Cinzia Bonifazi.

Un evento che apre la strada ad un’estate ricca di incontri, di letture e di storie, con il seguente calendario: sabato 28 maggio alle 16.30 “Insieme come… famiglia”, nei Giardini Pubblici di Casette Verdini;

sabato 25 giugno alle 16.30 “Insieme come… amici” nel Chiostro S. Antonio di Pollenza;

sabato 23 luglio alle 16.30 “Insieme come… accoglienza” nei Giardini Pubblici di Casette Verdini.