Sono stati premiati ieri mattina ai Licei Costanza Varano di Camerino i 23 studenti e studentesse dello Scientifico che hanno ottenuto il titolo nazionale di vicecampioni alle olimpiadi di Arte in occasione del cinquecentenario della morte del celebre pittore Raffaello Sanzio.

«Le olimpiadi – si legge in una nota della scuola – promesse dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero della Cultura in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e l’Università Carlo Bo hanno visto la partecipazione di ben 96 istituzioni scolastiche di 18 regioni italiane, per circa 2.000 studenti e studentesse di classi terze, quarte e quinte degli istituti superiori. Ottimo risultato raggiunto dalle classi 5°A e 5°B del Liceo Scientifico che hanno ottenuto un lusinghiero secondo posto, risultando dunque vicecampioni nazionali della prestigiosa competizione».

È stata espressa soddisfazione dal dirigente Antonio Cappelli che si è congratulato con gli studenti e le studentesse e dalla docente Carla Brandi che ha li preparato alla competizione. Il rappresentante d’istituto e capogruppo della competizione Edoardo Pettinari ha dichiarato: «Per noi è stata un’esperienza fantastica in quanto ci ha permesso di riscoprire uno dei più grandi artisti del nostro territorio molto spesso dimenticato e il titolo di Vicecampioni Nazionali gratifica gli sforzi che abbiamo svolto per prepararci al meglio delle nostre capacità».

I nomi degli alunni e delle partecipanti: Beatrice Baleani , Veronica Bernardini, Giulia Brutti, Nico Carboni, Aurora Caroni , Giulia Carradori, Stefano Chiavoni, Lucia Chiocchi, Alessandro Cruciani, Danilo Esposto, Maria Benedetta Fringuelli, Martin Iljazi, Lele Hou Le Leonardi, Elena Loreti, Sophia Menghi Cerrà, Edoardo Pettinari (capogruppo), Leonardo Pieroni, Benedetta Resparambia, Sofia Ricci, Mahmoud Salman, Silvia Santacchi, Alice Spadoni, Giulia Strina, Federica Tozzi, Kjysi Vrioni .

Docente referente della competizione Brandi Carla, Docente supervisore Rosanna Bentivoglia.