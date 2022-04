Caccia alle uova con Superborghetto

Superborghetto colpisce ancora. La mascotte del festival “Un Grande Spettacolo C’é”, che si tiene ogni estate a Montecosaro Scalo, ha dato un appuntamento primaverile ai bambini e alle bambine: il piazzale della Santissima Annunziata è stato domenica il teatro della “Caccia alle Uova di Super Borghetto”. Neanche la pioggia ha potuto fermare l’entusiasmo delle famiglie che hanno aderito ma soprattutto non hanno scoraggiato i giovani e le giovani dello staff (Le stelle del Borgo) ad organizzare la festa al meglio. I ragazzi e le ragazze, infatti, oltre ad organizzare la caccia, hanno anche ideato dei giochi per unire piccoli e grandi.

«Superborghetto e il suo team – si legge in una nota – hanno riconfermato l’interesse nel creare un’occasione per fare divertire i bambini, che hanno sicuramente affrontato due anni di pandemia con grandi sacrifici. Un pomeriggio di divertimento e emozioni, dove bambini e genitori hanno ritrovato lo spirito di giocare in famiglia.

Il prossimo appuntamento con il festival è il 5,6,7 agosto e noi non vediamo l’ora di vedere di nuovo l’emozione dei bambini e la serenità dei genitori».