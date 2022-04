La rappresentativa maceratese guidata dai tecnici biancorossi Matteo Zamponi e Demis Aguzzi ha alzato al cielo la coppa della manifestazione marchigiana più significativa per i giovani pallavolisti, ovvero il Trofeo dei Territori, tornato a svolgersi dopo due anni di pausa forzata per l’emergenza pandemica. Il gruppo che ha sbaragliato le formazioni rivali era composto da ben 12 tesserati di A.S. Volley Lube e da due elementi della SSD Volley Macerata.

Il torneo, giocato con la formula del girone all’italiana (solo andata) negli impianti del Cus Camerino, ha coinvolto oltre 100 atleti e 40 Club regionali.

Gli atleti della selezione di Macerata: Zamparini Diego (A.S. Volley Lube), Cremoni Gianluca (A.S. Volley Lube), Iurisci Matteo (A.S. Volley Lube), Leombroni Simone (A.S. Volley Lube), Piercamilli Riccardo (A.S. Volley Lube), Fabiani Francesco (A.S. Volley Lube), Lanciotti Samuel (A.S. Volley Lube), Zara Nicola (A.S. Volley Lube), Dolcini Diego (A.S. Volley Lube), Giannini Federico (A.S. Volley Lube), Coppari Tommaso (A.S. Volley Lube), Sbaffo Alessandro (A.S. Volley Lube), Baldantoni Alessandro (SSD Volley Macerata), Foresi Riccardo (SSD Volley Macerata).

La classifica: 1° posto: CT Macerata, 2° posto: CT Ancona, 3°posto: CT Ascoli Piceno Fermo, 4°posto: CT Pesaro.