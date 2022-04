Dopo due anni di interruzione causa pandemia, ritorna a Cesenatico il principale evento di giochi matematici: le finali nazionali delle Olimpiadi della Matematica.

Dal 5 all’8 maggio trecento studenti da tutta Italia si sfideranno in una gara che prevede la risoluzione di sei problemi, tra argomenti di geometria, algebra, teoria dei numeri e combinatoria. L’evento prevede, oltre alla gara individuale, anche quella a squadre. In palio medaglie d’oro, d’argento e bronzo, come in ogni competizione che si rispetti. Durante questi quattro giorni a Cesenatico tanti studenti appassionati di Matematica potranno sfidarsi, divertendosi.

Tra gli studenti presenti, due dei tre rappresentanti della nostra provincia per la gara individuale provengono dal liceo Scientifico “G. Galilei” di Macerata. Sono Matteo Cialdella, classe 5E, e Francesco Mariotti, classe 3C che, dopo aver superato la fase d’istituto (i giochi di Archimede) e due fasi provinciali alle quali hanno partecipato 32 alunni provenienti dalla provincia di Macerata, si sono qualificati per l’ultima fase, quella nazionale.

Il Dirigente scolastico Roberta Ciampechini esprime, insieme a tutto il personale del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Macerata, apprezzamento per il traguardo raggiunto da parte dei due studenti meritevoli. Complimenti anche alle docenti Sabina Ascenzi e Maria Cristina Tarquini, che hanno seguito e sostenuto il progetto “Olimpiadi della matematica”. La passione, unitamente ad un impegno costante, ha permesso agli studenti di raggiungere questo risultato prestigioso. Ora li attende un’altra prova, che speriamo dia loro nuove, importanti soddisfazioni.