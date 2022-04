di Monia Orazi

Nikita, Corros e Ponczek sono stati i tre splendidi cani “docenti” d’eccezione ai licei di Camerino per la sezione scienze umane durante una mattinata che ha visto al centro la storia del cane, la pet therapy, l’assistenza veterinaria professionale per garantire il benessere dell’animale, insieme alla dimostrazione pratica dell’intervento assistito uomo animale.

L’istruttore cinofilo Claudio Mariani della scuola “Canem docet”, la dottoressa Kinga Delmanowicz psicomotricsta specializzata in interventi assistiti con gli animali e la dottoressa Vania Abate medico veterinario hanno tenuto ieri mattina una lezione speciale con gli animali nell’ambito dei percorsi formativi scolastici relativi ai licei delle scienze umane di Camerino. Tale progetto ha l’obiettivo di avvicinare studentesse e studenti al mondo animale, in particolare alla pet therapy ed interventi assistiti con i cani. La lezione ha permesso a tutti di conoscere l’evoluzione storica e biologica del migliore amico dell’uomo, un’amicizia indissolubile che ha circa 40 mila anni di storia, con un approccio scientifico, sociale ed antropologico.

C’è stato spazio anche per il dibattito, per le similitudini tra le scienze umane e le scienze animali, che hanno molti aspetti in comune, più di quanto si possa pensare, soprattutto relativamente al benessere, all’educazione ed all’approccio con gli amici a quattro zampe. Interessante l’approfondimento veterinario, con il supporto da dare al cane, la comunicazione e l’interpretazione del dolore, il supporto tecnico e psicologico al cane professionalizzato, in modo da garantire cure adeguate al quattrozampe. La comparazione con le scienze umane ha profondamente stimolato l’interesse degli studenti, con tante curiosità a partire dalla nascita del rapporto speciale tra uomo e cane, con l’addomesticamento dei primi animali, avvenuto dal paleolitico, una funzione ed un ruolo leggermente cambiato nel corso dell’evoluzione storica e sociale, evidenziandone gli aspetti scientifici, sociali ed antropologici. Un altro aspetto toccato durante la mattinata è quello relativo alla pet therapy, con il supporto che il cane può dare ai bambini ed ai ragazzi, gli interventi assistiti con gli animali, la psicomotricità, l’approccio all’alternanza scuola lavoro.