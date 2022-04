Maltempo e pioggia previsti in serata, rinviato l’evento conclusivo del progetto Pon del liceo artistico Cantalamessa chiamato “Antirazzisti per Costituzione: sulle tracce del Battaglione Mario”. L’appuntamento era previsto per le 21.30 di oggi al Monumento della Resistenza nel Maceratese in via Cioci (la cosiddetta “Mezzaluna”). Le ragazze e i ragazzi dell’indirizzo Audiovisivo e Multimediale, in particolare quelli della 5 D e 5 E, grazie all’aiuto dei professori Baldelli, Bozzi e Caggiano, hanno preparato un’installazione multimediale da mostrare al pubblico. Ma «considerato che le previsioni meteorologiche per la serata di oggi venerdì 22 aprile prevedono maltempo e pioggia che pregiudicano un adeguato allestimento tecnico, si dispone che l’evento non potrà svolgersi e sarà rinviato a data da destinarsi».