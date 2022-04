Mattinata particolare quella di ieri per il sindaco Andrea Staffolani, che ha ricevuto in Comune una delegazione dei bambini e delle bambine della scuola per l’infanzia Via Isonzo a Morrovalle.

Un incontro che per i piccoli, di età compresa tra i 3 e i 5 anni, arriva al culmine di un progetto che l’istituto sta portando avanti da inizio anno, tutto incentrato sulla scoperta della Costituzione e dei meccanismi della macchina ammnistrativa attraverso giochi, disegni e attività ludiche di vario genere.

Alla giornata di ieri i bambini e le bambine non sono però arrivati a mani vuote. Ognuno di loro, infatti, sotto la supervisione delle insegnanti, nelle scorse settimane ha preparato la sua “carta d’identità”: un fac simile realizzato a mano dai piccoli alunni e alunne con tanto di dati anagrafici, impronte digitali e autoritratto. Il sindaco le ha firmate e timbrate una ad una per dare un crisma di ufficialità all’iniziativa, per la grandissima gioia dei piccini, che poi hanno tempestato il primo cittadino di domande sull’attività sua e del Comune più in generale.

«Un’attività importante – si legge nella nota – nella quale l’amministrazione comunale crede fermamente e che sostiene con convinzione: la visita in Comune fa il paio con quella di un mese fa quando invece fu Staffolani ad essere ospite, in quel caso della scuola dell’infanzia Piazza Giovanni XXIII.