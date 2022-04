Orchestra di Pasquetta “improvvisata”

L’Accademia della Musica ha aperto le porte alle famiglie per una Pasquetta nel segno della musica.

La giornata, organizzata dall’Associazione Adesso Musica con il patrocinio del Comune di Camerino, di Unicam e della Fondazione Bocelli, ha rappresentato un momento di festa per allievi e allieve, componenti della banda, genitori e amici che si sono ritrovati a condividere la passione per la musica.

Prove, esibizioni, giochi, attività ludiche e il concerto finale hanno coinvolto i tanti che hanno aderito all’iniziativa.

Nel pomeriggio, all’esterno dell’Accademia, con il profilo della città ducale sullo sfondo, la improvvisata “orchestra di Pasquetta” ha visto coinvolti allievi, allieve, docenti e componenti della banda/orchestra Città di Camerino, con l’impeccabile direzione del m° Vincenzo Correnti. Un concerto dall’avvio semplice, con la partecipazione di tutto il gruppo, per poi passare all’esecuzione di pezzi importanti del repertorio della banda/orchestra (tributo agli Abba e a Santana, l’intramontabile Volare, il Concerto a colori e Cin ci là) che hanno riscosso il consenso del numeroso pubblico presente. Presentatrice ufficiale Donatella Pazzelli che, come sempre puntale e precisa, ha scherzosamente animato il concerto.

Durante la maratona pomeridiana è stato ricordato l’amico, allievo e sostenitore Maurizio Cavallaro con una emozionante esibizione di un giovane allievo di corno, Damiano Senesi.

Viva soddisfazione per l’ottimo risultato di questa iniziativa è stata espressa dal presidente Gilberto Spurio e da tutto lo staff di Adesso Musica che già pensano all’edizione del prossimo anno.