di Mario Monachesi

Nonostante i mille errori

che fa l’uomo notte e giorno

ogni anno sfavillante

primavera fa ritorno.

Mai avvilita e mai decisa

a negare la sua azione

giunge e dona straconvinta

d’ogni fiore l’esplosione.

Rondinelle in frac nero

mette agli angoli del tetto

tulipani e “monachelle”

sopra prati all’uncinetto.

Tante gemme offre ai rami,

lungo i fossi le viole,

margherite e bei colori

sotto l’oro del bel sole.

Quale sia la situazione

con il giorno anche più duro

è d’esempio al mondo intero

per speranza e per futuro.