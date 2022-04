Camilla Andreozzi, diplomanda iscritta alla classe 3C del Liceo G. Leopardi di Macerata, ha partecipato alla fase regionale della decima edizione delle Olimpiadi Classiche, che si è svolta on line il 1° aprile, risultando vincitrice nella sezione “Greco”.

La prova consisteva in un elaborato di analisi e commento di testi di autori greci e latini; la traccia, scelta dalla candidata, riguardava “Il potere delle donne”. Camilla Andreozzi ha realizzato un eccellente elaborato caratterizzato dall’originalità dello stile e dalla profondità delle riflessioni.

Il 5 maggio prossimo si affronteranno nella finale nazionale i vincitori per ciascuna sezione, “Latino” e “Greco”, di ogni regione che partecipa alla gara.

«Mi complimento con Camilla ed anche con i suoi insegnanti – commenta la dirigente Annamaria Marcantonelli – protagonisti della cura alla formazione degli studenti praticata quotidianamente in questo liceo. Ospitiamo molte eccellenze che spesso ottengono dei meritati successi partecipando a concorsi e sfide didattiche: un modo attivo per praticare i saperi e mettersi in gioco; una bella palestra che servirà anche durante gli studi universitari e, successivamente, nella vita professionale».