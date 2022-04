Festa grande ieri per la classe quarta della scuola primaria Quartiere Le Grazie dell’Istituto comprensivo Badaloni di Recanati: gli alunni e le alunne sono stati invitati alla cerimonia celebrativa del 170° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato che si è tenuta, ieri mattina la caserma “P. Paola” di Macerata.

Hanno partecipato all’evento, in qualità di vincitori del concorso, abbinato al progetto “Pretendiamo legalità”, al quale le insegnanti hanno aderito nel mese di febbraio. I ragazzi e le ragazze sono stati stimolati dall’incontro con Edoardo Polce, capo di gabrinetto della Questura di Macerata, che li ha sensibilizzati al tema del rispetto della legalità come strumento di coesione sociale. Si sono quindi prodigati con entusiasmo alla realizzazione di un elaborato grafico, traendo spunti dalla quotidianità scolastica e mettendo in campo tutta la loro capacità artistica e riflessiva. Ne è risultato un colorato Gioco dell’Oca delle regole della classe. Ed è proprio grazie ad esso che oggi i ragazzi e le ragazze hanno potuto prender parte alla cerimonia attraverso la quale è stato reso merito anche al loro impegno.



Soddisfatte le insegnanti che hanno avuto ancora una volta conferma dell’importanza di una didattica attiva, aperta ad esperienze rivolte al territorio, elementi che da sempre sono un tratto distintivo della scuola primaria “Quartiere Le Grazie”.