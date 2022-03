Diventare sindaco è tutt’altro che semplice. Lo hanno sperimentato gli alunni e le alunne della scuola media Patrizi di Recanati che nelle scorse settimane si sono ritrovati travolti dall’entusiasmo da campagna elettorale. Dalla scelta di candidati e candidate, con tanto di accordi sottobanco, passando per la campagna di propaganda, fino ad arrivare alle elezioni vere e proprie. Un percorso intenso che ha coinvolto intensamente l’intera scuola.

Tutto è iniziato da una visita alla sala consiliare del Comune con la prof assessora Rita Soccio. «Ho spiegato loro il funzionamento del Consiglio e ho proposto una simulazione – spiega – ma non avrei immaginato che avrebbe avuto una partecipazione così sentita».

Tra lezioni teoriche e pratiche si sono presentati i candidati e le candidate sindaco con il programma elettorale, i candidati e le candidate consigliere con tanto di simbolo e santini, i manifesti elettorali e la propaganda per le classi. «La competizione – continua Soccio – è stata serratissima ed è durata diverse settimane per poi culminare nella giornata dell’elezione. Dopo l’ottima e professionale presentazione dei 5 candidati e candidate con slide ed effetti speciali, ad avere la meglio è stata Aurora, l’unica ragazza con una lista collegata di quasi tutte ragazze, infatti abbiamo applicato le quote azzurre».

La neo eletta sindaca della scuola ha al suo fianco una Giunta, un presidente del Consiglio e consiglieri di maggioranza e di minoranza. «Ora vediamo – conclude l’insegnante – come riusciranno a far valere le loro proposte con il dirigente e i docenti. Esperienza entusiasmante e formativa per tutti assolutamente da ripetere il prossimo anno, non ho mai visto lavorare con così tanta passione le mie alunne/alunni».