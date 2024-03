Si è svolta sabato al teatro Lauro Rossi la quindicesima edizione di “Classica al Classico”, appuntamento di rito per gli studenti e le studentesse del Liceo classico e linguistico “Leopardi” di Macerata, che ormai da molti anni si esibiscono sul palcoscenico del teatro cittadino, dando dimostrazione di particolare talento nel canto e nella musica. Quest’anno lo spettacolo, curato come sempre dal professor Antonio Zampa, è stato di livello particolarmente elevato: tutte le performances sono state molto apprezzate e la serata è stata piacevole per tutti. Per la prima volta si è esibito anche il Coro del Liceo “Leopardi”, nato quest’anno su iniziativa del professor Zampa. Come sempre, lo spettacolo è stato molto vario: gli alunni e le alunne hanno eseguito brani di musica classica, per pianoforte, violino, flauto, ma anche il jazz, il pop, l’heavy metal sono stati protagonisti.

“Questa serata fa da prologo – ha dichiarato la dirigente Annamaria Marcantonelli – a tutta una serie di appuntamenti che ci terrà compagnia nel mese di maggio e giugno: dalla giornata del francese, Vive la France (sabato 12 maggio), nel nostro liceo, ai due spettacoli teatrali Av-vinti (domenica 27 maggio) degli studenti del terzo anno di corso e Cenerentola a teatro (domenica 20 maggio), presentata da studenti e studentesse tutti del primo anno, per arrivare al Ballo di fine anno, in programma a Villa Lauri di Pollenza, il 9 giugno. Tante attività che i nostri ragazzi e le nostre ragazze portano avanti con grandissimo impegno e dedizione e di cui siamo molto fieri”.