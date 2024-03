Nuoto, grandi prestazioni delle “sincronette” da San Severino a San Marino

Weekend da ricordare per le formazioni natatorie del Bgt Santo Stefano riabilitazione di San Severino. Le sincronette hanno gareggiato al Trofeo Spring internazionale di San Marino per Propaganda ed Agonismo, che ha visto la partecipazione straordinaria dell’olimpionica spagnola Andrea Fuentes, la quale ha richiamato oltre 1.100 atlete e 50 società italiane ed estere. Ottime le prestazioni delle settempedane che hanno centrato risultati al di sopra delle aspettative. In particolare il quinto posto con Sofia Staffolani, Esordienti B, su 21 coreografie; il 14esimo su 22 balletti del doppio Veronica Spernanzoni e Alice Diamantini, Es. B, per la prima volta come doppiste; la 20esima piazza su 60 coreografie nel doppio Ragazze con Giulia Orazi e Ludovica Lampa e la nona su 44 nel doppio Juniores con Arianna Calamante e Serena Manuale. Ottime anche Sara Ricci e Agnese Santori, al loro esordio nelle gare synchro. Al 13° Meeting Internazionale Città Di Lignano sono scesi in vasca 17 atleti delle categorie Esordienti A, B ed Assoluti. Hailie Medei ha conquistato il bronzo nei 200 Rana Esord. B, Chiara Borgogna l’argento nei 200 dorso e farfalla Es. A; Natalia Schiavoni il bronzo nei 100 rana Es. A; Linda Belfiori l’argento nei 200 dorso ed il bronzo nei 100 dorso Ragazzi. Eleonora Brandi ha chiuso terza nei 200 misti Cadetti; stesso piazzamento per Riccardo Vitali nei 100 farfalla Assoluti. Infine, Caterina Meschini ha centrato il record italiano nei 100 dorso nuoto paralimpico.