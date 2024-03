Volley, Camerino e San Severino ospitano i migliori delle Marche

Torna l’appuntamento con il meglio del volley giovanile delle Marche. Camerino e San Severino ospitano domani rispettivamente il Trofeo delle Province maschile e quello femminile, uno dei più importanti appuntamenti con il volley top delle Marche in versione young. I Comitati Regionale e Territoriali della Fipav hanno scelto ancora una volta di viverlo in un territorio in cui lo sport, il volley in particolare, ha contribuito fattivamente a ricostruire un tessuto quotidiano e sociale messo a dura prova dal terremoto. Il Trofeo delle Province, che rappresenta il momento conclusivo dell’attività di qualificazione e formazione svolta durante la stagione dai giovani atleti marchigiani nati dal 2003 (maschile) e dal 2004 (femminile), assegnerà il titolo al termine dei tre turni di gara previsti. La giornata sarà anche un momento di ulteriore confronto sul lavoro svolto dagli staff tecnici dei Comitati Provinciali in sinergia con quelli del Comitato Regionale, per preparare al meglio le rappresentative in vista del prossimo Trofeo delle Regioni che si svolgerà in Abruzzo dal 25 al 30 giugno prossimi.

Programma gare, al termine le premiazioni:

Maschile (Camerino / Campi di gara: Palazzetto Universitario A. Orsini e Palazzetto Universitario Drago-Gentili – Loc. Le Calvie)

Gara 1 – ore 10.00 – Ascoli Piceno vs Macerata

Gara 2 – ore 10.00 – Pesaro vs Ancona

Gara 3 – ore 11.30 – Vincente 1 vs Perdente 2

Gara 4 – ore 11.30 – Vincente 2 vs Perdente 1

Gara 5 – ore 15.30 – Perdente 1 vs Perdente 2

Gara 6 – ore 15.30 – Vincente 1 vs Vincente 2

Femminile (San Severino / Campi di gara: Palasport Ciarapica e Palestra IC Tacchi Venturi)

Gara 7 – ore 10.00 – Macerata vs Ascoli Piceno

Gara 8 – ore 10.00 – Ancona vs Pesaro

Gara 9 – ore 11.30 – Vincente 7 vs Perdente 8

Gara 10 – ore 11.30 – Vincente 8 vs Perdente 7

Gara 11 – ore 15.30 – Perdente 7 vs Perdente 8

Gara 12 – ore 15.30 – Vincente 7 vs Vincente 8

MACERATA RAPPRESENTATIVA FEMMINILE: Annalisa Bovari (Volley Torresi), Lucia Campetella (Valfiastra Volley), Chiara Corradini (Valfiastra Volley), Benedetta Del Gobbo (Valfiastra Volley), Anna Giannini (Valfiastra Volley), Michela Giulianelli (Appignano Volley), Claudia Materdomini (Esavolley), Mariana Morbiducci (U.S. Volley ’79), Beatrice Pesaresi (H.R. Volley Macerata), Veronica Picchio (Valfiastra Volley), Sofia Sagripanti (Futura Tolentino), Martina Usai (Futura Tolentino), Francesca Zaffrani Vitali (Valfiastra Volley). Allenatori: Monica Pierantoni, Letizia Pieristè.

MACERATA RAPPRESENTATIVA MASCHILE: Giangiacomo Bistolfi (Volley Lube), Matteo Bussolotto (Volley Macerata), Francesco Carcagni (Volley Lube), Fabio Carletti (Volley Macerata), Alessandro Ciccioli (Volley Macerata), Lorenzo Esposito (Volley Lube), Francesco Gigli (Volley Macerata), Leonardo Luconi (Volley Lube), Tommy Palombarini (Volley Macerata), Emanuele Papa (Volley Lube), Giacomo Poli (Volley Lube), Idri Selenica (Volley Macerata), Simone Serafini (Volley Macerata), Vincenzo Siciliano (Volley Lube). Allenatori: Alessandro Paparoni, Riccardo Tobaldi.