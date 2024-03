Studenti, studentesse e docenti dell’indirizzo Informatica Telecomunicazioni dell’IIS Mattei di Recanati arricchiscono la dotazione del laboratorio musicale della Scuola Media Patrizi con 10 tastiere Midi dinamiche realizzate nell’ambito del progetto coordinato dal professor Vinicio Barone, docente di elettronica all’IIS Mattei di Recanati.

Il docente ha coinvolto nella realizzazione delle tastiere gli studenti e le studentesse delle classi 4C Telecomunicazioni e 4B Informatica, con i quali è stata progettata la tastiera Midi dinamica che potrebbe essere collegata sia ad un tablet che ad uno smartphone utilizzati come modulo suono.

Questa tastiera, prodotta in 10 esemplari, servirà per allestire nella scuola media Patrizi un laboratorio musicale e conferma la collaborazione tra l’IIS Mattei e la Scuola Media Patrizi, avviata negli ultimi anni in attività che riguardano non solo l’ambito tecnico scientifico. La ditta Fatar, sponsor unico, ha contribuito in modo determinante alla realizzazione del progetto.

La definizione delle caratteristiche tecniche della tastiera è stata realizzata grazie alla collaborazione tra il professor Vinicio Barone, responsabile del progetto e il professor Ermanno Beccacece, docente di Musica nella scuola media. La realizzazione del progetto è stata possibile grazie al contributo fornito dall’assistente tecnico Pierangelo D’Annunzio, che ha curato lo sviluppo del circuito stampato delle tastiere e la produzione delle stesse in collaborazione con gli studenti e le studentesse delle classi 4^B e 4^C e del professor Vito Fuselli, che ha seguito la progettazione e la realizzazione dei box di contenimento delle tastiere.

Venerdì 27 aprile alle 10, in presenza del dirigente scolastico Giovanni Giri, del sindaco di Recanati Francesco Fiordomo, dell’assessore all’Istruzione e alla Cultura Rita Soccio e dell’ingegner Marco Ragni della ditta Fatar di Recanati, si terrà nei locali della scuola media Patrizi di Recanati la manifestazionedi consegna.